Opnieuw dier beschoten in Eindhoven: 'Kruisboogpijl gevonden'

Aan de Metiuslaan in Eindhoven is mogelijk voor het derde weekend op rij een dier beschoten. Buurtbewoonster Lisa trof zondagmiddag een afgebroken kruisboogpijl aan, met daaraan dierenharen. Een gewond dier is tot nu toe niet gevonden. De vondst zorgt opnieuw voor grote onrust in de buurt, waar de afgelopen weken al meerdere katten zijn geraakt door kruisboogschoten.

De vondst van de pijl volgt na drie eerdere beschietingen in dezelfde Eindhovense straat. Twee weken geleden werd kat Rudy in de buik geraakt door een kruisboogpijl. Hij onderging een levensreddende operatie in het dierenziekenhuis. Een week later werd Knorretje gevonden met een pijl naast zijn oog. Ook een derde kat, Ie, raakte levensgevaarlijk gewond .

Waar is het dier gebleven?

En nu is dus een kuisboogpijl gevonden in met daaraan dierenharen. “De pijl lag op de blaadjes, precies op de plek waar vaak een kat onder een auto ligt te slapen", vertelt Lisa. “Er is weer in het weekend geschoten. Het begint een sport te worden.”



Maandagochtend staat ze aan de balie bij het dierenziekenhuis in Eindhoven, in de hoop dat er mogelijk een gewonde kat was binnengebracht. Maar dat is niet het geval. “Ik heb alleen een afgebroken pijl gevonden. Geen punt, geen dier. Dat baart me zorgen. Misschien ligt er ergens in de bosjes een kat dood te gaan.”

De politie heeft de pijl meegenomen voor onderzoek. Volgens buurtbewoners surveilleert de politie sinds de eerdere incidenten vaker door de straat, maar veel zekerheid biedt dat niet. “Zo’n kruisboogpijl is binnen een minuut afgeschoten en de dader is weg", zegt Lisa.



Flinke kosten dierenziekenhuis

De aanvallen op de dieren laten diepe sporen na in de buurt. Baasjes voelen zich onveilig en houden hun katten steeds vaker binnen. Dierenarts Stijn Peters adviseerde eerder hetzelfde. “Het lijkt me verstandig om voorzichtig te zijn. Je weet niet wat voor mensen dit zijn. Er zijn schijnbaar mensen die het leuk vinden om op dieren te schieten.”

Volgens Peters is het belangrijk een pijl nooit zelf te verwijderen. “Die pijlen hebben vaak weerhaakjes. Trek je die eruit, dan kan je van binnen nog meer schade aanrichten.”

De medische kosten voor de gewonde katten lopen flink op. Voor alleen Rudy kostte de operatie al 3900 euro. Om de baasjes te helpen startte Lisa afgelopen week een crowdfundingsactie. Het doelbedrag staat op 7500 euro, waarvan inmiddels al bijna 6500 euro van is opgehaald.