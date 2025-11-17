Derde kat beschoten met kruisboog, dierenarts probeert dier te redden

Opnieuw is een gewonde kat gevonden aan de Metiuslaan in Eindhoven. En opnieuw blijkt de kat beschoten te zijn met een kruisboog. In een week tijd zijn op deze manier al zeker drie katten gewond geraakt. De zes maanden oude kat met de naam 'Ie' had geen pijl meer in zijn lichaam en daarom had baasje Frans dit weekend niet direct door wat er aan de hand was. De dierenarts probeert het leven van het beestje nu te redden.

Maandagochtend deed Frans bij Omroep Brabant zijn verhaal. Zaterdagavond trof hij namelijk zijn kat Knorretje met een kruisboogpijl naast zijn oog. Een tweede pijl werd gevonden en nu blijkt dat die pijl 'Ie' geraakt heeft. Daarmee komt het aantal beschoten katten in de Metiuslaan op drie. Vechten voor zijn leven

Frans ontdekte maandag aan het einde van de ochtend dat 'Ie' niet goed werd en ging naar het Dierenziekenhuis Eindhoven. “Wij hebben een pijlwond gevonden en nu merken we ook dat de kat koorts heeft en een pijnlijke buik”, vertelt dierenarts Bernard Valkenburg. “We gaan nu zijn buik open maken en hopelijk kunnen we de schade oplossen.”

Maar het is allerminst zeker dat de zes maanden oude kat het gaat overleven. “We gaan ons stinkende best doen”, zegt de arts terwijl hij bij het gewonde katje zit. “We weten niet hoe diep de pijl heeft gezeten. Hier zitten de darmen, milt, nieren, lever en de blaas. Als er schade is gaan we het proberen te fixen, maar als een darm geperforeerd is en die darminhoud komt vrij, kan het zijn dat hij komt te overlijden.” “Het is te triest voor woorden”, vervolgt de dierenarts. Het dierenziekenhuis doet nu voor de derde keer aangifte bij de politie. “De politie heeft al contact met ons en de eigenaren opgenomen, dus ze zijn ermee bezig.”

Operatie geslaagd De dierenarts liet maandag rond vijf uur 's middags weten dat de operatie is geslaagd. Bij de operatie bleken twee stukken darm geperforeerd. De buik van de kat is schoongemaakt. De komende 72 uur zijn volgens de dierenarts nog 'kritiek'.