Derde kat beschoten met kruisboog, dierenarts probeert dier te redden
Maandagochtend deed Frans bij Omroep Brabant zijn verhaal. Zaterdagavond trof hij namelijk zijn kat Knorretje met een kruisboogpijl naast zijn oog. Een tweede pijl werd gevonden en nu blijkt dat die pijl 'Ie' geraakt heeft. Daarmee komt het aantal beschoten katten in de Metiuslaan op drie.
Vechten voor zijn leven
Frans ontdekte maandag aan het einde van de ochtend dat 'Ie' niet goed werd en ging naar het Dierenziekenhuis Eindhoven. “Wij hebben een pijlwond gevonden en nu merken we ook dat de kat koorts heeft en een pijnlijke buik”, vertelt dierenarts Bernard Valkenburg. “We gaan nu zijn buik open maken en hopelijk kunnen we de schade oplossen.”
Maar het is allerminst zeker dat de zes maanden oude kat het gaat overleven. “We gaan ons stinkende best doen”, zegt de arts terwijl hij bij het gewonde katje zit. “We weten niet hoe diep de pijl heeft gezeten. Hier zitten de darmen, milt, nieren, lever en de blaas. Als er schade is gaan we het proberen te fixen, maar als een darm geperforeerd is en die darminhoud komt vrij, kan het zijn dat hij komt te overlijden.”
“Het is te triest voor woorden”, vervolgt de dierenarts. Het dierenziekenhuis doet nu voor de derde keer aangifte bij de politie. “De politie heeft al contact met ons en de eigenaren opgenomen, dus ze zijn ermee bezig.”
Operatie geslaagd
De dierenarts liet maandag rond vijf uur 's middags weten dat de operatie is geslaagd. Bij de operatie bleken twee stukken darm geperforeerd. De buik van de kat is schoongemaakt. De komende 72 uur zijn volgens de dierenarts nog 'kritiek'.
Dode katten
Een ruime week geleden werd kat Rudy beschoten, een pijl doorboort zijn buik. “Die kat had het niet overleefd als we niet meteen hadden geopereerd”, blikt Valkenburg terug. Knorretje werd afgelopen zaterdag bij zijn oog geraakt met een pijl. Met de pijl nog in zijn kop kwam de kat bij baasje Frans aan. “Dat was geen dodelijke wond, maar wat de gevolgschade is weten we nog niet.”
Meerdere katten, waaronder nog twee katten van Frans, worden al een tijdje vermist in de Eindhovense wijk. Frans, maar ook dierenarts Bernard, zou het niks verbazen als er al een dode kat te betreuren is. “Zo’n schot kan op een plek komen waardoor het binnen een paar minuten voorbij is. Als er drie binnenkomen, ga je mij niet vertellen dat er niet meer beschoten zijn”, zegt de dierenarts. “We moeten waakzaam zijn.”
Yolanda, het baasje van de kat die in zijn buik werd geschoten, is in shock. “Ik vind het heel heftig en het zorgt voor een onveilig gevoel. Wie loopt hier met een wapen rond? En blijft het bij dieren? Deze persoon heeft duidelijk hulp nodig.” Frans loopt inmiddels argwanend door zijn wijk. “Misschien staat de schutter nu wel naar ons te kijken. Dat is een naar gevoel. Je wordt wantrouwig. Iedereen kan het zijn.”