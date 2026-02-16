Sem (22) neemt als Koning van de Metworst afscheid van Boxmeer

Sem Janssen (22) mag met trots de titel van het Metworstrennen in Boxmeer mee naar huis nemen. Het is een dag vol emoties en ontlading, met een dubbele betekenis: zeven jaar werkte hij ernaartoe en maandagmiddag veroverde hij eindelijk de felbegeerde titel: Koning van de Metworst. Maar binnenkort neemt hij ook afscheid van Boxmeer, want hij gaat verhuizen.

Kim Panhuijzen & Noël van Hooft Geschreven door

In de spannende finale van het traditionele paardenracespektakel rekende Sem Janssen af met Daan Hendriks (17) en Rens Verbekt (27) en kroonde hij zich tot kampioen. “Dit voelt echt bijzonder. Voor iedereen die me geholpen heeft, dit is voor hen", zegt hij, zichtbaar geraakt. “Zeven jaar geprobeerd, nooit gewonnen en nu dit. Ongelooflijk.”

Janssen had eerder al twee keer de halve finale gehaald, maar een plek in de echte finale zat er tot dit jaar nog niet in. Nu viel alles samen en kwam de droom uit.

"De eerste twee ritten kon ik sparen."

De race over 800 meter vroeg alles van de deelnemers. Janssen had zijn energie goed verdeeld. “De eerste twee ritten kon ik sparen, bijblijven en erlangs. Bij de tweede rit wist ik dat het een snelle tegenstander was. Aan het einde keek ik even achterom en ik dacht: waar blijft hij? Dat had ik echt niet verwacht.”

De Metworstrennen De Metworstrennen zijn een eeuwenoude traditie in Boxmeer, met wortels die teruggaan tot de 15e eeuw. Op het Vortums Veld, tussen Sambeek en Vortum-Mullem, wordt elk jaar op carnavalsmaandag de paardenrace verreden over een parcours van achthonderd meter. Alleen jonge vrijgezellen uit Boxmeer mogen meedoen. De vrijgezel die het parcours zo snel mogelijk aflegt, wint de wedstrijd. Wat de winnaar krijgt: De titel “Koning van de Metworst” voor één jaar, de hoogste eer van het evenement.



Traditionele prijzen, zoals:

Traditionele prijzen, zoals: Een lange metworst (ongeveer 7 ellen, bijna 5 meter lang)

Brood

Een half vat bier

Een halve varkenskop



Na de race wordt de winnaar feestelijk gekroond met het zilveren Koningsschild door de beschermvrouwe en volgt een groot feest met receptie en bal. Wie drie jaar achtereen wint, mag zich zelfs “Keizer van de Metworst” noemen, al komt dat zelden voor.

Dat dit zijn laatste deelname was, maakt de overwinning extra bijzonder. Janssen verlaat Boxmeer binnenkort en heeft nu zijn twee grote doelen bereikt: de titel winnen én een huis gekocht. Terwijl hij over de finish komt, wordt hij omringd door vrienden en familie. Er wordt gelachen, gejuicht en gehuild. Na jaren van inzet heeft hij al zijn doelen bereikt en mag hij de titel meenemen naar zijn nieuwe huis.