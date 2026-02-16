Prins Bart deelt bloemen uit aan zieke inwoners: 'Willen ze niet vergeten'

Prins Bart de 37e uit Pezerikkengat is 'grandioos aan het genieten' van carnaval. Zijn stem is wat schor, maar dat houdt hem niet tegen om maandag bloemen uit te delen aan mensen die ziek zijn of door een andere reden geen carnaval kunnen vieren.

"Het gaat heel goed", vertelt prins Bart in café De Ketel. " Zaterdag is het Pezerikkestròtje onthuld . Alle prinsen die er vóór mij waren én ik hebben een tegeltje gekregen met onze namen erin. Die blijven eeuwig liggen."

Zondag heeft hij genoten van de optocht en nu deelt hij bloemen uit. "We hebben de commissie Vergit Me Nie. We brengen bloemetjes naar mensen die ziek zijn of door een andere reden geen carnaval kunnen vieren. En die willen we niet vergeten."

Eigen Prinsenlikeur

Vanavond is het tijd voor het Pezerikkenkoor en tussendoor wordt er nog genoten van Barts eigen likeur, die zijn vrienden maakten. De Prinsenlikeur met een vleugje Tal (de bijnaam van Chantal, Barts vrouw) bestaat vooral uit Schrobbelèr en gaat er goed in.

Op de fles staat in plaats van het alcoholpercentage een ander percentage: 'honderd procent vol van zichzelf.' "Van je vrienden moet je het hebben", lacht de prins.