Pera Zorg stopt met wijkverpleging na waarschuwing van zorginspectie

Pera Zorg in Eindhoven is gestopt met wijkverpleging, meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd maandagmiddag. De IGJ gaf de zorgorganisatie in augustus een zogenoemde 'aanwijzing', omdat ze aan geen enkele norm voldeed voor goede en veilige zorg.

Bij Pera Zorg zijn ‘ernstige tekortkomingen’ vastgesteld. Zo werkten er onvoldoende geschoolde zorgverleners en waren de mede-eigenaren niet deskundig genoeg om beleid te ontwikkelen dat voldoet aan wet- en regelgeving

Om die redenen kreeg Pera Zorg een 'aanwijzing', een maatregel om de zorg te verbeteren. De organisatie moest binnen vijf maanden aan de opgelegde normen voldoen. Totdat dat gebeurde, mocht Pera Zorg geen nieuwe cliënten aannemen.

Gestopt per 31 december 2025

Na het krijgen van die maatregel besloot de Eindhovense zorgaanbieder dat ze niet aan de eisen kon voldoen, meldt de IGJ. Het bedrijf is per 31 december 2025 gestopt en heeft de cliënten hierover geïnformeerd.

Meerdere zorgorganisaties kregen in 2025 een aanwijzing opgelegd. Dit was onder andere het geval bij Hasman Helpende Hand uit Tilburg. De inspectie had grote zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg en weinig vertrouwen dat de organisatie zelfstandig kon verbeteren.

Ook Het Adriano Huis in Bergen op Zoom en thuiszorgbedrijf Goed en Welzorg uit Eindhoven kregen een aanwijzing van de IGJ.