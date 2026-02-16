Navigatie overslaan

Confetti en keiharde hagel, wat was het genieten bij de Kempenoptocht

Vandaag om 16:34 • Aangepast vandaag om 18:41
Het was de 36e editie van de Kempenoptocht in Hapert (foto: Karin Kamp).
Het was de 36e editie van de Kempenoptocht in Hapert (foto: Karin Kamp).

De Kempenoptocht, ook wel liefkozend de Champions League van de carnavalsoptochten genoemd, trok maandag feestend door de straten van Hapert. De deelnemers en het publiek kregen van alles op hun kop: confetti, zonnestralen en hagelbuien. Bekijk de mooiste foto’s van de bonte stoet met prachtwagens, feestende jeugd en opzwepende muziek.

Karin Kamp
De Kempenoptocht in Hapert (foto: Karin Kamp)
Dansende bouwvakkers (foto: Karin Kamp).
Feestje in de confetti (foto: Karin Kamp).
Een uitgebreid verslag van de Kempenoptocht is vanaf carnavalsdinsdag exclusief te zien op onze gratis streamingsdienst Brabant+.

Muzikaal hoogstandje bij de Kempenoptocht (foto: Karin Kamp).
Schaapjes in het nauw (foto: Karin Kamp).
Vossenjacht (foto: Karin Kamp).
Het Binnenhof (foto: Karin Kamp).
Disco-teken (foto: Karin Kamp).
Even scheen de zon (foto: Karin Kamp).
De rodeohond (foto: Karin Kamp).
Spookjes (foto: Karin Kamp).
Stilleven met het schaap (foto: Karin Kamp).
Boterham en een krantje (foto: Karin Kamp).
Vis-TV (foto: Karin Kamp).
Tiepies Carnaval (foto: Karin Kamp).
Gevederd gezelschap (foto: Karin Kamp).
