Confetti en keiharde hagel, wat was het genieten bij de Kempenoptocht

De Kempenoptocht, ook wel liefkozend de Champions League van de carnavalsoptochten genoemd, trok maandag feestend door de straten van Hapert. De deelnemers en het publiek kregen van alles op hun kop: confetti, zonnestralen en hagelbuien. Bekijk de mooiste foto’s van de bonte stoet met prachtwagens, feestende jeugd en opzwepende muziek.