Confetti en keiharde hagel, wat was het genieten bij de Kempenoptocht
Vandaag om 16:34 • Aangepast vandaag om 18:41
De Kempenoptocht, ook wel liefkozend de Champions League van de carnavalsoptochten genoemd, trok maandag feestend door de straten van Hapert. De deelnemers en het publiek kregen van alles op hun kop: confetti, zonnestralen en hagelbuien. Bekijk de mooiste foto’s van de bonte stoet met prachtwagens, feestende jeugd en opzwepende muziek.
