Havermarkt in Breda deels afgesloten vanwege drukte

De Havermarkt in Breda (Kielegat) is maandagmiddag vanwege de drukte tijdelijk afgesloten vanaf de Reigerstraat. De Havermarkt is nog wel bereikbaar via de Haven of via de Vissersstraat. Dat meldt de gemeente Breda.

In de stad is het druk vanwege de optocht. Die trok maandagmiddag door de Bredase binnenstad. Helaas voor de vele bezoekers hielden ze het daarbij niet droog. Er waren zelfs enkele flinke hagelbuien waardoor de optocht stilgelegd moest worden.

Deze dame in Kielegat was wel klaar met de regen, maar ze liet zich niet uit het veld slaan.

Het regent pijpenstelen in Kielegat, maar dat mag de pret niet drukken (foto: Leon Voskamp / Omroep Brabant).