Havermarkt in Breda deels afgesloten vanwege drukte

Vandaag om 17:39 • Aangepast vandaag om 18:37
Drukte in Breda met carnaval (foto: Erald van der Aa).
De Havermarkt in Breda (Kielegat) is maandagmiddag vanwege de drukte tijdelijk afgesloten vanaf de Reigerstraat. De Havermarkt is nog wel bereikbaar via de Haven of via de Vissersstraat. Dat meldt de gemeente Breda.

In de stad is het druk vanwege de optocht. Die trok maandagmiddag door de Bredase binnenstad. Helaas voor de vele bezoekers hielden ze het daarbij niet droog. Er waren zelfs enkele flinke hagelbuien waardoor de optocht stilgelegd moest worden.

Deze dame in Kielegat was wel klaar met de regen, maar ze liet zich niet uit het veld slaan.

Het regent pijpenstelen in Kielegat, maar dat mag de pret niet drukken (foto: Leon Voskamp / Omroep Brabant).
Zaterdag was het in Breda zo druk dat de hele stad op slot moest. Dat is op dit moment nog niet het geval. Vanuit een speciaal commandocentrum wordt de drukte in de stad in de gaten gehouden.

