Geen treinen tussen Breda en Tilburg door ongeluk op het spoor

Vandaag om 18:45 • Aangepast vandaag om 21:13
Geen treinverkeer na ongeluk (foto: archief).
Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg lag maandagavond urenlang stil vanwege een aanrijding op het spoor. De gemeente Breda waarschuwde carnavalsvierders om het reizen met de trein voorlopig uit te stellen. In Breda was het enorm druk vanwege de carnavalsoptocht die eerder op de dag door de binnenstad trok.

Geschreven door
Geschreven door
Lody Trepels

De problemen op het spoor begonnen maandagavond even na half zeven. De NS zette bussen in van Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof en Tilburg University naar Tilburg. Rond kwart voor negen kon het treinverkeer weer worden hervat.

Eerder sloot de gemeente de Havermarkt in Breda tijdelijk af om de drukte in de stad te reguleren.

Meer problemen op het spoor
Tussen Eindhoven en Utrecht waren er ook problemen. Carnavalsvierders hadden daar een deel van de avond last van vertragingen door 'technisch onderzoek'. Daardoor reden er tussen Utrecht en Eindhoven minder intercity's.

