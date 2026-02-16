Geen treinen tussen Breda en Tilburg door ongeluk op het spoor

Het treinverkeer tussen Breda en Tilburg lag maandagavond urenlang stil vanwege een aanrijding op het spoor. De gemeente Breda waarschuwde carnavalsvierders om het reizen met de trein voorlopig uit te stellen. In Breda was het enorm druk vanwege de carnavalsoptocht die eerder op de dag door de binnenstad trok.

De problemen op het spoor begonnen maandagavond even na half zeven. De NS zette bussen in van Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof en Tilburg University naar Tilburg. Rond kwart voor negen kon het treinverkeer weer worden hervat.