Carnaval in Schaijk: nu nog 15 praalwagens, volgend jaar misschien maar 10

In Schaijk trok maandag een kleurrijke optocht door de straten. De optocht is een begrip in de wijde omgeving, maar deze wordt ernstig bedreigd. Als er niet snel een nieuwe bouwhal komt, kan het zomaar zijn dat er volgend jaar een zwaar uitgedunde stoet door de straten trekt.

De grote optocht op carnavalsmaandag in Moesland, zoals Schaijk tijdens carnaval heet, is een begrip in de wijde omgeving. Er zijn niet alleen veel loopgroepen, maar de stoet telt ook zo'n vijftien praalwagens.

Maar de toekomst is onzeker: de bouwclubs hebben dringend een nieuwe plek nodig om hun wagens te kunnen maken. Daarom is er een crowdfundactie opgezet om geld in te zamelen voor een nieuwe bouwhal.

Nieuwe hal doorslaggevend

Op dit moment bouwen vijf clubs nog in de oude brandweerkazerne in het dorp, maar daar moeten ze vertrekken. Als de nieuwe hal er niet komt, heeft dat grote gevolgen. Dan betekent een derde minder wagens in de optocht, vreest de carnavalsvereniging.

Maar dit jaar was daar nog niks van te merken en dus leverde de optocht mooie plaatjes op. Die bekijk je hieronder.