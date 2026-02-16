Chaos op spoor in Brabant: treinverkeer op verschillende trajecten gestremd

Treinreizigers in Brabant hebben het zwaar maandagavond. Op verschillende plekken zijn er problemen op het spoor. Tussen Eindhoven en Weert ligt het treinverkeer volledig stil na een aanrijding. Er rijden daardoor tot na middernacht geen treinen op het traject.

De aanrijding op het traject tussen Eindhoven en Weert was rond kwart over acht. Sindsdien rijden er geen treinen meer. Carnavalsvierders die vanuit Eindhoven de trein moeten pakken, wordt geadviseerd om de situatie goed in de gaten te houden.

Omreizen kan via Venlo en Roermond. Ook rijden er zeer beperkt bussen tussen Eindhoven Centraal, Geldrop, Heeze, Maarheeze en Weert, aldus de NS.

Rond half elf ontstonden er ook problemen tussen Boxtel en Eindhoven. Omdat er een kapotte trein op het spoor stond, reden daar een tijdje geen treinen.

Meer problemen op het spoor

Tussen Breda en Tilburg lag het treinverkeer maandagavond ook urenlang stil door een aanrijding. De gemeente Breda waarschuwde carnavalsvierders daarom om de treinreis uit te stellen.

Rond kwart over negen waren de problemen voorbij, In de tussentijd werden bussen ingezet.



Tussen Eindhoven en Utrecht waren er eerder op de avond ook problemen. Daar reden door 'technisch onderzoek' een tijdje minder intercity's.