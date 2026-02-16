Opnieuw aanrijding op het spoor, treinverkeer Eindhoven-Weert ligt stil

Het treinverkeer tussen Eindhoven en Weert ligt volledig stil na een aanrijding op het spoor. Er rijden daardoor tot zeker half twaalf geen treinen op het traject, zo meldt de NS.

De aanrijding op het traject tussen Eindhoven en Weert vond rond kwart over acht plaats. Sindsdien rijden er geen treinen meer.

Carnavalsvierders die vanuit Eindhoven de trein moeten pakken, wordt geadviseerd om de situatie goed in de gaten te houden. Omreizen kan via Venlo en Roermond.

Meer problemen op het spoor

Tussen Breda en Tilburg lag het treinverkeer maandagavond ook urenlang stil door een aanrijding. De gemeente Breda waarschuwde carnavalsvierders daarom om de treinreis uit te stellen.

Rond kwart over negen waren de problemen voorbij, In de tussentijd werden bussen ingezet.



Tussen Eindhoven en Utrecht waren er eerder op de avond ook problemen. Daar reden door 'technisch onderzoek' een tijdje minder intercity's.