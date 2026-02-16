Tilburg geniet én zingt mee tijdens Kruikenstad in Koor

Ondanks het af en toe wat gure en regenachtige weer is het maandagavond genieten in Tilburg bij Kruikenstad in Koor. Het meezing-feest is voor het eerst op het Stadsforum in de binnenstad. En daar zingen vele honderden carnavalsvierders uit volle borst mee.

Het is elk jaar weer een heerlijke feestje. Een 40-koppig harmonie-orkest op het podium, een aantal zangers ernaast en songteksten op grote schermen. De perfecte ingrediënten voor een avondje met de grootste carnavalsknallers.

Het publiek doet het er prima op. En wie niet in Tilburg is, kan het ook gewoon live volgen bij Omroep Brabant. Inclusief de songteksten in beeld.