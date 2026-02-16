Tilburg geniet én zingt mee tijdens Kruikenstad in Koor
Ondanks het af en toe wat gure en regenachtige weer is het maandagavond genieten in Tilburg bij Kruikenstad in Koor. Het meezing-feest is voor het eerst op het Stadsforum in de binnenstad. En daar zingen vele honderden carnavalsvierders uit volle borst mee.
Het is elk jaar weer een heerlijke feestje. Een 40-koppig harmonie-orkest op het podium, een aantal zangers ernaast en songteksten op grote schermen. De perfecte ingrediënten voor een avondje met de grootste carnavalsknallers.
Het publiek doet het er prima op. En wie niet in Tilburg is, kan het ook gewoon live volgen bij Omroep Brabant. Inclusief de songteksten in beeld.
Deze foto's bewijzen dat het zowel op het podium als in het publiek genieten is:
Leuke verrassing voor het publiek: een optreden van Corry Konings. Zij kwam in de pauze het podium op en zong haar grootste klassiekers. Mooi was die tijd hoor!
Wil jij nu ook genieten van het muziekspektakel? Bekijk de hele live-uitzending in deze video:
