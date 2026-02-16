Navigatie overslaan

Tilburg geniet én zingt mee tijdens Kruikenstad in Koor

Vandaag om 21:47 • Aangepast vandaag om 22:03

Ondanks het af en toe wat gure en regenachtige weer is het maandagavond genieten in Tilburg bij Kruikenstad in Koor. Het meezing-feest is voor het eerst op het Stadsforum in de binnenstad. En daar zingen vele honderden carnavalsvierders uit volle borst mee.

Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Het is elk jaar weer een heerlijke feestje. Een 40-koppig harmonie-orkest op het podium, een aantal zangers ernaast en songteksten op grote schermen. De perfecte ingrediënten voor een avondje met de grootste carnavalsknallers.

Het publiek doet het er prima op. En wie niet in Tilburg is, kan het ook gewoon live volgen bij Omroep Brabant. Inclusief de songteksten in beeld.

Deze foto's bewijzen dat het zowel op het podium als in het publiek genieten is:

Leuke verrassing voor het publiek: een optreden van Corry Konings. Zij kwam in de pauze het podium op en zong haar grootste klassiekers. Mooi was die tijd hoor!

Wil jij nu ook genieten van het muziekspektakel? Bekijk de hele live-uitzending in deze video:

Nog meer Kruikenstad in Koor?
Als je er geen genoeg van kan krijgen, dan hebben we voor jou ook nog de eerdere edities van Kruikenstad in Koor in de aanbieding. Te bekijken via onze gratis streamingdienst Brabant+.

