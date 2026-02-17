Navigatie overslaan

Scooterrijdster komt om bij ongeluk in Beek en Donk, automobilist opgepakt

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 07:27
Na het ongeluk in Beek en Donk werden meerdere hulpdiensten opgeroepen (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Een scooterrijdster is maandagavond overleden bij een ongeluk op de Peeldijk in Beek en Donk.  Hierbij was ook een auto betrokken. De bestuurder daarvan is aangehouden. 

Het ongeluk gebeurde rond halftien 's avonds. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten ter plekke en werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar aan haar verwondingen overleden.

Verkeersspecialisten onderzoeken hoe het ongeluk op de Peeldijk kon gebeuren.  Een bergingsbedrijf heeft de auto en scooter meegenomen. 

  • Een bergingsbedrijf heeft na het ongeluk in Beek en Donk de auto en scooter meegenomen (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Het ongeluk gebeurde op de Peeldijk in Beek en Donk (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • Verkeersspecialisten onderzoeken hoe het ongeluk in Beek en Donk kon gebeuren (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

