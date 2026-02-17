Scooterrijdster komt om bij ongeluk in Beek en Donk, automobilist opgepakt

Een scooterrijdster is maandagavond overleden bij een ongeluk op de Peeldijk in Beek en Donk. Hierbij was ook een auto betrokken. De bestuurder daarvan is aangehouden.

Het ongeluk gebeurde rond halftien 's avonds. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten ter plekke en werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar aan haar verwondingen overleden.

Verkeersspecialisten onderzoeken hoe het ongeluk op de Peeldijk kon gebeuren. Een bergingsbedrijf heeft de auto en scooter meegenomen.