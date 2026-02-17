Navigatie overslaan
Overleden scooterrijdster is een 23-jarige vrouw uit Helmond

Vandaag om 09:53 • Aangepast vandaag om 10:04

De scooterrijdster die maandagavond overleed na een aanrijding met een auto op de Peeldijk in Beek en Donk, is een 23-jarige vrouw uit Helmond.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond half tien ’s avonds. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten ter plaatse en werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar aan haar verwondingen overleden.

De politie doet nog altijd onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. De bestuurder van de auto is aangehouden.

