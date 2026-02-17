Ridderkerk verliest polonaise-record aan Veldhoven, Brabant juicht

Waar de een feest viert, is er bij de ander teleurstelling. Ridderkerk is sinds maandagavond het record van de langste polonaise kwijt. Dat staat vanaf nu namelijk op naam van Brabant. In Veldhoven liepen 1315 mensen in de polonaise. Daarmee werd het record naar onze provincie gehaald.

In Ridderkerk lukte het een aantal jaren geleden om 1218 mensen te verzamelen voor de polonaise. Maar dat aantal werd met 1315 ruimschoots overtroffen tijdens de recordpoging in de tent van Club Alaaf in Veldhoven.



“Records zijn er om verbroken te worden”, reageert Marco de Hollander bij Rijnmond. Om daar sarcastisch aan toe te voegen: “Ze hebben het natuurlijk al een aantal keer geprobeerd, dus dat het na drie jaar dan eindelijk is gelukt… Dan moeten we toch wel blij voor ze zijn…”

En blij waren we hier in Brabant zeker. Lucille Werner, die met het idee voor de polonaise kwam, ging helemaal uit haar dak toen ze de uitslag hoorde:

Lucille Werner was dit jaar stamgast in het Fijnfisjenie Café van Omroep Brabant. Haar grote wens was om het record van de langste polonaise naar Brabant te halen. Dat werd samen met Omroep Brabant en de carnavalsvereniging in Veldhoven op poten gezet, met succes.

