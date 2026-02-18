Navigatie overslaan

Nog geen genoeg van alle carnavalsmuziek? Dan zit je hier goed

Vandaag om 11:00
3 Uurkes Vurraf (foto: Eye4Images).
Misschien heb je na vijf dagen feesten nog geen genoeg van alle carnavalsmuziek. Of misschien wil je vandaag gewoon even langzaam afkicken. Dan ben je hier op de juiste plek. Vrijdag begon carnaval tijdens 3 Uurkes Vurraf en wij hebben alle nummers voor jou in een handige playlist gezet.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Bekijk alle losse optredens op ons YouTube-kanaal. Zo kun je met beeld en geluid lekker nagenieten en uitbrakken.

Genieten van alle uitzendingen van 3 Uurkes Vurraf van de afgelopen jaren? Bekijk ze op onze gratis streamingdienst Brabant+.

