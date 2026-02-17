Veel leut en lol bij de optochten in Soerendonk, Leende en Boekel

Het blijft overal in de provincie genieten van de mooiste optochten. Ook in Soerendonk, Leende en Boekel trokken weer prachtige stoeten door de straten, zo zien we op Facebook.

Hieronder zie je hoe de optocht in Roesdonk (Soerendonk) eruit zag.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Dit zijn de beelden van de jeugdoptocht in Blaosdonk (Leende):

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

En mocht je nog meer foto's willen zien? Dan kan je los met alle foto's van de optocht in Knöllekesland (Boekel). Het zijn er 195. Dus veel plezier!

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Facebook Meta te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Meer carnaval beleven? Volg alles in ons liveblog.

Meer optochten zien?

De mooiste optochten van Brabant bekijk je via onze gratis streamingdienst Brabant+.