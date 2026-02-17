Navigatie overslaan

Veel leut en lol bij de optochten in Soerendonk, Leende en Boekel

Vandaag om 11:17 • Aangepast vandaag om 13:21

Het blijft overal in de provincie genieten van de mooiste optochten. Ook in Soerendonk, Leende en Boekel trokken weer prachtige stoeten door de straten, zo zien we op Facebook.

Lody Trepels

Hieronder zie je hoe de optocht in Roesdonk (Soerendonk) eruit zag.

Dit zijn de beelden van de jeugdoptocht in Blaosdonk (Leende):

En mocht je nog meer foto's willen zien? Dan kan je los met alle foto's van de optocht in Knöllekesland (Boekel). Het zijn er 195. Dus veel plezier!

Meer carnaval beleven? Volg alles in ons liveblog.

Meer optochten zien?
De mooiste optochten van Brabant bekijk je via onze gratis streamingdienst Brabant+.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
