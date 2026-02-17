Rolschaatsers strijden om de titel tijdens de Kuukse Elfkroegentocht

In Cuijk is de strijd weer losgebarsten: hoe snel lukt het om op je rolschaatsen een stempel te halen bij elf kroegen? Het is de inzet van de Kuukse Elfkroegentocht. En nog voordat het startschot is gegeven, gaan de eerste mensen onderuit.

Het is een bijzondere traditie op carnavalsdinsdag. De klokken luiden in Cuijck, hordes verkleedde carnavalsvierders binden hun rolschaatsen vast en de stempelkaarten worden verzameld.

Om 11 voor 12 wordt het startschot gegeven. Vanaf dan is het de bedoeling om zo snel mogelijk elf kroegen te bezoeken. Althans, voor een aantal mensen dan. Er zijn namelijk zeventig wedstrijddeelnemers. Die proberen het record van elf kroegen in acht minuten te verbreken.

Voor de rest van de mensen gaat het vooral om de lol (en veel bier). Er doen namelijk ook tienduizend recreanten mee.