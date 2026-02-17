Overlijden van 23-jarige Helmondse scooterrijdster slaat in als een bom

De brokstukken van het fatale ongeval van maandagavond, waarbij een 23-jarige vrouw uit Helmond om het leven kwam, zijn dinsdagochtend nog aan de Peeldijk in Beek en Donk te vinden. De vrouw werd op haar scooter geschept door een auto en overleed in het ziekenhuis. Een kapot onderdeel van de auto ligt als een wrange getuige van het ongeval naast een bosje bloemen.

Het ongeluk gebeurde rond halftien 's avonds. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten ter plekke en werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Familie van de overleden vrouw schuifelt dinsdagochtend totaal ontredderd rond op de plek des onheils. Het immense verdriet en ongeloof valt van hun gezichten te lezen. Ze leggen bloemen neer en steken kaarsjes aan. Om hen heen zijn de sporen van het ongeluk nog overal aanwezig. Een koplamp in de sloot en resten van de auto die overal verspreid op straat liggen.

Net klaar met werken Het slachtoffer was net klaar met werken bij de Brabantse Kluis en was op weg naar huis toen het vlak bij het restaurant vreselijk misging. Collega's probeerden tevergeefs eerste hulp te verlenen. De Brabantse Kluis is dinsdag vanwege het overlijden gesloten. Een medewerker laat zwaar aangeslagen weten "zeer verdrietig te zijn".

Een harde klap

Vlak bij de plek van het ongeluk wonen vijf Oekraïense vluchtelingen. Yelyzaveta hoorde rond half tien een harde klap. "Ik keek naar buiten en zag een auto staan. Ik dacht dat hij tegen een hek was aangereden. Maar toen kwamen er heel veel mensen uit het restaurant gerend om te helpen en bleek dat er ook een scooter bij het ongeluk betrokken was."

Hanna vult aan: "Er was paniek. Er kwamen ambulances en een helikopter. Wij zijn ook heel erg geschrokken. Het nieuws dat de scooterrijdster het ongeluk niet heeft overleefd, raakt hen zichtbaar. "We hadden echt gehoopt dat ze het zou redden."

Drukke en gevaarlijke weg

De Peeldijk staat in de omgeving bekend als een gevaarlijke weg. "Het is een hele drukke en gevaarlijke weg", legt Hanna uit. "Er wordt hard gereden en het is er 's avonds donker." Yelyzaveta is zelf ook een keer bijna aangereden. "Een auto raakte mij toen ik langs deze weg fietste. Ik kon gelukkig nog net mijn balans houden, maar dat had ook anders af kunnen lopen."

De bestuurder van de auto werd maandagavond aangehouden en zit nog vast.