Hasan S. (81) stak dementerende vrouw (75) dood, moet twaalf jaar de cel in

De nu 81-jarige Hasan S. moet twaalf jaar de cel in. Hij stak op 10 maart 2024 zijn vrouw Anet (75) dood met een keukenmes in hun huis aan het Troyeshof in Eindhoven. S. zegt zich niets meer te herinneren van zijn daad en zijn advocaat zei dat S. aan het slaapwandelen was. De rechter gelooft dit niet en veroordeelde de man dinsdag tot twaalf jaar celstraf, twee jaar meer dan de officier van justitie had geëist.

De vrouw was flink toegetakeld, had acht steekwonden in haar romp en nog eens achttien snij- en afweerwonden op onder meer haar handen en hoofd. S. belde die zondagavond 10 maart om 21.27 uur naar 112 en dit gesprek werd tijdens de rechtszaak afgespeeld: “Ik heb mijn vrouw gedood. Ze is gaan dementeren en ik kon niet meer. Ik heb haar verschillende keren gestoken.” De politie was snel ter plekke en vond S. in de gang. In de woonkamer zat zijn vrouw Anet dood op de bank, met een keukenmes tot aan het heft in haar borstkas bij haar hart. Dominante man

S. vertelde aan de hulpverleners nogmaals dat hij zijn vrouw doodgestoken had, maar van die bekentenis bleek tijdens de rechtszaak niets meer over te zijn. S. weet alles nog van die dag. Maar dat hij zijn vrouw doodgestoken heeft, kan hij zich niet herinneren, vertelde hij steeds.

Grote vraag in het proces was of S. zich écht niets meer kan herinneren of dat hij doet alsof om minder straf te krijgen. Lastig voor hem is dat hij zo helder en adequaat 112 belde. Psychiaters, psychologen, neurologen

Volgens de advocaat van S. komt de dood van de vrouw door een slaapstoornis en mogelijk te veel medicijngebruik. Volgens haar heeft Hasan S. de dood van zijn vrouw helemaal niet gewild en deed hij dit onbewust. Maar liefst zeven psychiaters, psychologen, neurologen en artsen bogen zich over een mogelijke verklaring. Omdat er geen afwijkingen in Hasans bloedwaarden werden gevonden en slaapwandelen 'onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk' werd geacht, hield de officier van justitie het erop dat S. liegt over zijn geheugenverlies. Beluister hieronder de podcast over deze zaak:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren