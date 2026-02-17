Hasan S. (81) stak dementerende vrouw (75) dood, moet twaalf jaar de cel in
De nu 81-jarige Hasan S. moet twaalf jaar de cel in. Hij stak op 10 maart 2024 zijn vrouw Anet (75) dood met een keukenmes in hun huis aan het Troyeshof in Eindhoven. S. zegt zich niets meer te herinneren van zijn daad en zijn advocaat zei dat S. aan het slaapwandelen was. De rechter gelooft dit niet en veroordeelde de man dinsdag tot twaalf jaar celstraf, twee jaar meer dan de officier van justitie had geëist.
De vrouw was flink toegetakeld, had acht steekwonden in haar romp en nog eens achttien snij- en afweerwonden op onder meer haar handen en hoofd. S. belde die zondagavond 10 maart om 21.27 uur naar 112 en dit gesprek werd tijdens de rechtszaak afgespeeld:
“Ik heb mijn vrouw gedood. Ze is gaan dementeren en ik kon niet meer. Ik heb haar verschillende keren gestoken.”
De politie was snel ter plekke en vond S. in de gang. In de woonkamer zat zijn vrouw Anet dood op de bank, met een keukenmes tot aan het heft in haar borstkas bij haar hart.
Dominante man
S. vertelde aan de hulpverleners nogmaals dat hij zijn vrouw doodgestoken had, maar van die bekentenis bleek tijdens de rechtszaak niets meer over te zijn. S. weet alles nog van die dag. Maar dat hij zijn vrouw doodgestoken heeft, kan hij zich niet herinneren, vertelde hij steeds.
Grote vraag in het proces was of S. zich écht niets meer kan herinneren of dat hij doet alsof om minder straf te krijgen. Lastig voor hem is dat hij zo helder en adequaat 112 belde.
Psychiaters, psychologen, neurologen
Volgens de advocaat van S. komt de dood van de vrouw door een slaapstoornis en mogelijk te veel medicijngebruik. Volgens haar heeft Hasan S. de dood van zijn vrouw helemaal niet gewild en deed hij dit onbewust.
Maar liefst zeven psychiaters, psychologen, neurologen en artsen bogen zich over een mogelijke verklaring. Omdat er geen afwijkingen in Hasans bloedwaarden werden gevonden en slaapwandelen 'onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk' werd geacht, hield de officier van justitie het erop dat S. liegt over zijn geheugenverlies.
De rechtbank gaat daar in mee en gelooft niet dat de verdachte geen herinnering heeft aan het delict. Het is uitgesloten dat hij aan het slaapwandelen was, waardoor overblijft dat hij het geheugenverlies simuleert. De rechtbank rekent hem dit aan, omdat hij op die manier geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Dat is onverdraaglijk voor de nabestaanden.
Gevochten voor haar leven
S. was al meer dan 55 jaar samen met zijn vrouw. Hij bracht haar op brute wijze om het leven door haar met een keukenmes in haar borststreek te steken. Daarnaast bracht hij meerdere steek- en snijletsels toe in haar gezicht en op haar handen. Uit het ernstige afweerletsel op haar handen leidt de rechtbank af dat de vrouw gevochten heeft voor haar leven, terwijl haar echtgenoot op haar instak. De angst die zij in de laatste momenten van haar leven voor haar eigen man gevoeld moet hebben, is niet te bevatten, stelt de rechtbank.
De rechtbank vindt een lange celstraf op zijn plaats voor het gruwelijke delict dat de verdachte pleegde en legt daarom een celstraf van twaalf jaar op.