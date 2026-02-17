80 carnavalsvierders melden zich in ziekenhuis tijdens rustige carnaval

De carnavalsdagen zijn in Breda zonder grote incidenten verlopen. Dat laat het Amphia Ziekenhuis weten. Wel meldden zich in totaal ruim tachtig carnavalsvierders op de Spoedeisende Hulp (SEH) tussen vrijdagnacht en dinsdagochtend.

Meer dan een derde van deze patiënten had teveel alcohol gedronken. Opvallend is dat onder hen ook meerdere minderjarigen (onder de 18 jaar) waren.

Naast alcoholgerelateerde klachten behandelde de eerste hulp ook verschillende breuken en andere verwondingen die werden opgelopen tijdens de festiviteiten.

Ook bij de huisartsenpost was het druk. Daar meldden zich ruim 75 mensen met letsel door carnaval, ze waren grotendeels afkomstig uit Breda zelf.

Bijzonderheden door de kou en sneeuwval deden zich niet voor. Volgens het ziekenhuis zijn er geen specifieke meldingen binnengekomen van verwondingen door de winterse omstandigheden.