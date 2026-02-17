Advertentie
Nagenieten van de Grote Optocht van Kielegat (Breda)
Vandaag om 12:38 • Aangepast vandaag om 13:06
Het ging af en toe gepaard met flinke buien, maar dat mocht de pret niet drukken. Het was maandagmiddag druk en gezellig bij de Grote Optocht in Kielegat (Breda). Veel kleurrijke groepen en prachtige wagens trokken door de Bredase binnenstad.
Geniet na van de elf mooiste foto's:
De hele optocht terugkijken? Dat kan op onze gratis streamingdienst Brabant+. Daar zie je ook veel andere carnavalsoptochten.
