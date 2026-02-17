Volop karaoke tijdens carnaval in Someren-Eind: 'Je raakt er verslaafd aan'

In Someren-Eind wordt carnavalsdinsdag volop meegezongen tijdens het Grote Meezingfestijn. Het is het tweede jaar dat gemeenschapshuis De Einder wordt omgetoverd tot karaokebar.

Rob Wijnen van de organisatie wil de jeugd en ouderen in Someren-Eind samenbrengen. Zelf is hij zanger van de band Ameezing, die de nummers feestelijk instart. Op de schermen in de zaal kunnen de feestvierders de tekst zien, maar zij zingen vanzelf al hard mee.

Cor Peeters (82) komt al zijn hele leven carnavallen in Someren-Eind en hij zingt nog altijd uit volle borst mee. “Je raakt er verslaafd aan. De mensen hier zijn zo gezellig”, zegt hij.