Blaosdonk laat zich niet wegblazen en houdt carnavalsfeest binnen

In Blaosdonk (Leende) hebben ze vanwege het slechte weer besloten het blaosfestival naar binnen te verplaatsen. Er worden flinke buien en wind verwacht op deze carnavalsdinsdag. En dus nemen ze liever het zekere voor het onzekere.

Het blaosfestival wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door

Carnavalsvereniging De Lindse Blaos. Er zijn optredens van verschillende blaaskapellen en ook staan er allerlei artiesten op het podium onder wie Peter Selie. Voor de kids zijn er attracties, zoals een springkussens en een steppenrace.

Het feestje in Leende duurt tot rond half acht.

Het blaosfestival gaat naar binnen.