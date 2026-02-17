Navigatie overslaan

Blaosdonk laat zich niet wegblazen en houdt carnavalsfeest binnen

Vandaag om 13:34 • Aangepast vandaag om 13:45
Het blaosfestival gaat naar binnen.
Het blaosfestival gaat naar binnen.

In Blaosdonk (Leende) hebben ze vanwege het slechte weer besloten het blaosfestival naar binnen te verplaatsen. Er worden flinke buien en wind verwacht op deze carnavalsdinsdag. En dus nemen ze liever het zekere voor het onzekere.

Profielfoto van Lody Trepels
Geschreven door
Lody Trepels

Het blaosfestival wordt dit jaar voor de derde keer georganiseerd door 
Carnavalsvereniging De Lindse Blaos. Er zijn optredens van verschillende blaaskapellen en ook staan er allerlei artiesten op het podium onder wie Peter Selie. Voor de kids zijn er attracties, zoals een springkussens en een steppenrace.

Het feestje in Leende duurt tot rond half acht.

Het blaosfestival gaat naar binnen.
Het blaosfestival gaat naar binnen.

Volg het laatste carnavalsnieuws in ons liveblog.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.