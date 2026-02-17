Man overlijdt na val van schip, bedrijf moet flink dokken

Een bedrijf uit Waspik is volgens de rechter verantwoordelijk voor het overlijden van een werknemer die tijdens zijn werk aan een schip in het water viel en verdronk. De scheepswerf moet een boete betalen van 75.000 euro en ook schadevergoedingen aan nabestaanden van in totaal bijna 80.000 euro.

De officier van justitie gaf tijdens de rechtszaak aan dat er op het schip geen reling of andere veiligheidsvoorzieningen waren aangebracht, waardoor je zomaar meters naar beneden kon vallen vanaf het enorme schip.

John, een Roemeense arbeidsmigrant, viel op 20 januari 2023 tijdens zijn werk van een schip op een werf in Waspik. Drie dagen werd er gezocht naar de man die waarschijnlijk al snel overleed in het koude water.

Geen harnas

John, vader van twee kinderen, droeg ook geen harnas, waarmee je vast kunt worden gemaakt aan het schip. Volgens de eigenaar was hij aan het werk op het achterdek en is zo’n harnas daar niet verplicht. Waarom de Roemeen toch ergens anders naartoe is gelopen en daar is uitgegleden of gestruikeld, snapt hij ook niet.

Maar de officier van justitie wees in de rechtszaal steeds weer op de verantwoordelijkheid van de werkgever. De enige manier om je over het 105 meter lange schip te bewegen is over de smalle gangboorden, schetste ze. En daar waren geen veiligheidsmaatregelen genomen en dus is het bedrijf alles te verwijten.

Risico's onvoldoende in kaart gebracht

De rechter is het hiermee eens en stelt vast dat het aan het bedrijf te wijten is dat het slachtoffer in het water kon vallen tijdens zijn werk. Het bedrijf liet na een veilige werkomgeving te creëren.

Zo waren de risico’s onvoldoende in kaart gebracht noch aan het slachtoffer kenbaar gemaakt. Er waren geen maatregelen genomen om een val te voorkomen en er was onvoldoende toezicht op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De rechter zegt dat het bedrijf aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam, onzorgvuldig en nalatig handelde.