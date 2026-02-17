Deze carnavalskroeg staat in de achtertuin van Astrid en Arnoud
In de Heuvelstraat in Volkel vind je geen gewone schuur. Achter in de tuin hebben Astrid en Arnoud hun eigen kroeg gebouwd. Wat begon als een hobby, liep volledig uit de hand.
“Wij houden wel van een feestje”, lacht Astrid. “En ik ben nogal van het verzamelen.” Dat is te zien: de wanden hangen vol met bierbordjes en andere kroegmemorabilia. Blikvanger is de grote houten toog die middenin de ruimte staat.
Is de plaatselijke kroeg daar blij mee? “Daar komen we ook nog steeds”, zegt Astrid. “Maar als er Formule 1 is of als we zelf een feestje geven, dan zitten we hier. De jeugd komt hier ook vaak", vult Arnoud aan.
Gebeurt er wel eens iets geks in de Pieperstal, zoals de kroeg tijdens carnaval heet? Arnoud lacht: “Ja, wat niet?” Astrid vult aan: “We houden het wel altijd netjes. Maar ik ga niet alles vertellen. Wat hier gebeurt, blijft hier.”
Op zondag, als de optocht door Volkel trekt, blijft het stel met vrienden en familie in de eigen kroeg om samen carnaval te vieren.
Zelf een kroeg in huis? Astrid heeft wel een tip: “Je moet vooral bordjes verzamelen.”
