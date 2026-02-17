Deze carnavalskroeg staat in de achtertuin van Astrid en Arnoud

In de Heuvelstraat in Volkel vind je geen gewone schuur. Achter in de tuin hebben Astrid en Arnoud hun eigen kroeg gebouwd. Wat begon als een hobby, liep volledig uit de hand.

“Wij houden wel van een feestje”, lacht Astrid. “En ik ben nogal van het verzamelen.” Dat is te zien: de wanden hangen vol met bierbordjes en andere kroegmemorabilia. Blikvanger is de grote houten toog die middenin de ruimte staat.

Is de plaatselijke kroeg daar blij mee? “Daar komen we ook nog steeds”, zegt Astrid. “Maar als er Formule 1 is of als we zelf een feestje geven, dan zitten we hier. De jeugd komt hier ook vaak", vult Arnoud aan.