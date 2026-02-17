Vijf miljoen carnavalsmunten: hier staan machines dag en nacht te draaien

Vijf miljoen carnavalsmunten worden jaarlijks gemaakt in Nuenen. De productie ging dag en nacht door, zo vlak voor het feest der feesten. Grote kans dat jouw muntje dus hier vandaan komt. “Het was gekkenhuis”, vertelt directeur Nicky Smolenaers.

Strikt geheim is het: welke kleur en welke munt naar welke stad gaat. “Slechts een paar dagen voor carnaval wordt dat gecommuniceerd naar barpersoneel. Alles om fraude te voorkomen”, vertelt Nicky. “Je wil de kans op namaak zo klein mogelijk houden.” Nicky nam het bedrijf samen met Glenn Damen (33) in september vorig jaar over. Ze maken naar eigen zeggen 20 tot 25 miljoen munten per jaar. “Volgend jaar gaan we naar 50 miljoen munten per jaar”, zegt Glenn overtuigd.

“In de fabriek geslapen.”

Normaal draaien ze zo’n twaalf uur productie per dag bij Damen Plastics. Voor carnaval was dat 24 uur per dag, zeven dagen per week. Glenn lacht: “Ik heb zelfs in de fabriek geslapen.”

Veel kroegen gebruiken graag munten met carnaval. “Dat heeft te maken met snelheid. Een kroeg wil de rij zo snel mogelijk wegwerken. Pinnen is trager”, stelt Nicky. Of de munt niet hopeloos ouderwets is? “We zien de toekomst stabiel. De grotere festivals gaan inderdaad over naar digitaal. Bij carnaval is de munt te vertrouwd om snel te digitaliseren.” Ook willen kroegen vaak hun logo’s en namen verspreiden met de munt, volgens Nicky. Nog een voordeel is dat klanten hun munteninkoop vaak ruim inschatten. Die moet je dan last-minute nog even opmaken. En wie herkent het niet: nog een hoop vergeten munten in de broekzak van je carnavalspak vinden. Vaak zijn ze dan al verlopen: het geld heb je al uitgegeven.

“Eigenlijk zijn we een soort bank.”

Glenn laat een klein zakje munten zien. “Vergis je niet, dit is gewoon drieduizend euro, hè!? We zijn eigenlijk een soort bank.” En de ingeleverde munten? Die komen vaak terug naar de fabriek en worden vermalen en verwerkt tot fonkelnieuwe. Of Glenn en Nicky zelf heel goedkoop kunnen stappen? De twee lachen, want die grap hebben ze vaker gehoord. Nicky: “Dat kan echt niet! Helaas! Wij betalen ook gewoon vier euro voor een biertje.”

Nicky met links vermalen munten en rechts het eindproduct (foto: Raymond Merkx).

Bergen met munten in Nuenen (foto: Raymond Merkx).