Verrassingsoptreden Lamme Frans in Biest-Houtakker: 'Dit is carnaval'

Wat begon als een gezellige huifkarrentocht in Biest-Houtakker, kreeg dinsdag een compleet onverwachte wending. Bovenop een tractor dook ineens Lamme Frans op voor een verrassingsoptreden, en in no time stond het plein vol feestende mensen. "Dit is carnaval", volgens Lamme Frans.

Het optreden kwam spontaan tot stand. “Ik dacht, ik doe gewoon op Instagram: je kunt mailen als je iets leuks hebt georganiseerd." Vorig jaar deed hij een soortgelijk pop-up optreden in Schijndel, en dat straatfeest wilde hij dit jaar opnieuw laten plaatsvinden.

We hebben van alles binnen gehad. Van bloemkoolbowlen tot blaaskapellenfestivalen en dat is het gewoon mooi om spontaan langs te komen”, vertelt Lamme Frans. Na een loting is het dit huifkarrenfeestje geworden.

Zelfs het regenachtige weer kon het feest niet drukken. “Ja, we waren precies in het zonnetje. Nou regent het, maar dat maakt niet uit. Wat een feest was dit”, zegt hij. Voor Lamme Frans is dat spontane juist het mooiste van carnaval: “Dat is wat carnaval is. Gewoon onverwacht bij mensen langskomen en samen genieten.”

Het optreden was kort maar krachtig. De huifkarren reden verder, maar de sfeer bleef uitbundig. Mensen zongen mee, hosten en dansten tot in de regen. Lamme Frans vervolgde zijn tocht, zwaaiend en lachend, terwijl confetti op het plein achterbleef als bewijs van het feest.

Zelf kijkt hij al vooruit naar volgend jaar en dan valt het feest eerder, begin februari. "Dan moeten we opschieten", grapt Lamme Frans. Maar vandaag draait alles nog om dit spontane carnavalsfeestje. En zoals Lamme Frans zelf afsluit: “Fijnfisjenie!"