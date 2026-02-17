Man (36) overleden die tiny house op zich kreeg bij hijswerkzaamheden

De 36-jarige man uit Tilburg die eind januari zwaargewond raakte tijdens hijswerkzaamheden in het Zuid-Hollandse Giessenburg, is overleden. Dat laat de Arbeidsinspectie dinsdagmiddag weten. De man kreeg een tiny house op zich en werd toen in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging op 28 januari mis bij het plaatsen van een 14 ton zwaar bouwwerk. Het tiny house schoot tijdens het hijsen los en kwam op het slachtoffer terecht.

De man uit Tilburg werd in zorgwekkende toestand naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Het is niet bekend wanneer hij precies is komen te overlijden.

De Arbeidsinspectie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en kan verder over het ongeluk niets zeggen.