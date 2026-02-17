Advertentie
Kraaieverbranding binnen en lampionnentocht afgelast door het slechte weer
Vandaag om 16:28
In Kraaierijk, zoals Rucphen tijdens carnaval heet, wordt de traditionele kraaieverbranding dit jaar binnen gehouden. Vanwege de voorspelde weersomstandigheden is besloten het slotstuk van carnaval te verplaatsen naar de foyer van de Agora.
Door de verhuizing naar binnen gaat de lampionnenoptocht niet door. "Dat is vooral voor kinderen een teleurstelling", schrijft de organisatie op Facebook. "Al hopen we dat veel Kraaien alsnog naar de Agora komen om samen afscheid te nemen van carnaval."
Na de kraaieverbranding trekt het gezelschap door naar Heerlijkheid 1810 voor het traditionele Traonenbal. Daar wordt carnaval in Kraaierijk op z’n vertrouwde manier afgesloten.
De ceremonie begint om zes uur.
