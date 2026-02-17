Navigatie overslaan

Kraaieverbranding binnen en lampionnentocht afgelast door het slechte weer

Vandaag om 16:28
De kraaienverbranding is binnen (foto: Kraaierijk).
In Kraaierijk, zoals Rucphen tijdens carnaval heet, wordt de traditionele kraaieverbranding dit jaar binnen gehouden. Vanwege de voorspelde weersomstandigheden is besloten het slotstuk van carnaval te verplaatsen naar de foyer van de Agora. 

Janneke Bosch
Geschreven door
Janneke Bosch

Door de verhuizing naar binnen gaat de lampionnenoptocht niet door. "Dat is vooral voor kinderen een teleurstelling", schrijft de organisatie op Facebook. "Al hopen we dat veel Kraaien alsnog naar de Agora komen om samen afscheid te nemen van carnaval."

Na de kraaieverbranding trekt het gezelschap door naar Heerlijkheid 1810 voor het traditionele Traonenbal. Daar wordt carnaval in Kraaierijk op z’n vertrouwde manier afgesloten.

De ceremonie begint om zes uur. 

