Dronken wasbeer brengt gestolen trompet van Ben weer terug

Het mysterie van de verdwenen trompet in Ossekoppenrijk (Oss) is opgelost. Een 'wasbeer' met een slokje te veel op had het instrument van Ben van den Elshout meegenomen, maar de vrouw heeft de trompet dinsdag weer teruggebracht. Tot grote vreugde van Ben.

Maandagavond had Ben opgetreden met Kapel Kiep Kwaijt. "Na afloop van het dweilen hadden we de instrumenten op een hoop gegooid aan de zijkant van de kiosk en zijn een pilsje gaan drinken."

Toen hij naar huis wilde gaan, was zijn trompet nergens meer te vinden. Op camerabeelden van café Bellevue zag hij later iemand verkleed in een wasberenpak de kiosk verlaten met zijn trompet in de hand.

De beelden en het verhaal gingen rond. "Dikke complimenten voor café Bellevue dat we de beelden van ze kregen", zegt Ben. Dinsdag kreeg hij een berichtje van iemand die de wasbeer herkende.

Trompet op de keukentafel

De feestende wasbeer uit Grave had die trompet inderdaad op haar keukentafel liggen. Ben moest dinsdagmiddag weer optreden en dus heeft de vrouw de trompet gelijk teruggebracht naar het café waar Ben en de rest van de band klaar stonden om te spelen. "Ze moest de kroeg in waar iedereen wist dat dit speelde, dus dat was wel een grappig moment."

Achteraf kan Ben er dan ook wel om lachen. "Ik zei tegen haar dat ze hem mocht terugbrengen naar het café waar ze de trompet ook had meegenomen, maar ze wist niet meer waar dat was", vertelt hij. "Maar het is heel fijn dat 'ie weer terug is. Eind goed, al goed!"