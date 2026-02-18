FietsFixer Gider knapt zwerffietsen op: ‘Geef ze een tweede leven’

Roestige sturen, kapotte fietsbellen en gescheurde zadels. In het centrum van Oosterhout zwerven tientallen verwaarloosde fietsen rond. FietsFixer Gider Meija (51) knapt ze nu op. “Fietsen krijgen hier een tweede leven.”

Met een remkabel in zijn ene en een moersleutel in zijn andere hand, is Gider druk in de weer om een zwaar verwaarloosde zwerffiets op te knappen. De remmen, versnellingen, lichten, het voorwiel en het zadel moeten vervangen worden, somt hij op. “Ik dacht: ‘dit wordt helemaal niets!’” Leerwerktraject

De FietsFixers zijn onderdeel van MidZuid, een maatschappelijke organisatie die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans geeft om te werken. Gider werkte vijftien jaar lang als schilder, maar vanwege zijn astma gaat dat niet meer.



Samen met andere mensen die lastig meekomen op de werkvloer, zoals mensen met een autismespectrumstoornis, volgt hij nu een leerwerktraject van een half jaar om fietsenmaker te worden. In opdracht van de gemeente Oosterhout knapt hij zwerffietsen op. Doodzonde

De zwerffietsen, fietsen die na een bepaalde tijd niet zijn opgehaald door hun rechtmatige eigenaar, zijn namelijk een groot probleem in de stad. In de fietsenrekken bij de Sint-Jansbasiliek en theater De Bussel, het busstation aan de Leijssenhoek en winkelcentrum Zuiderhout wemelt het ervan. Sommigen zouden er zelfs al langer dan een jaar staan.

Zwerffietsen in Oosterhout (foto: Niek de Bruijn)







“Je hoeft maar ergens te lopen en je ziet de fietsen opgestapeld liggen”, vertelt werkbegeleider Mark Schriek van MidZuid. “Dat er zoveel fietsen als zwerffietsen in Oosterhout staan, is doodzonde. Vaak zijn het hele goede fietsen, waar nog makkelijk iets van te maken is. Die uitdaging gaan wij hier bij FietsFixers graag aan.” Frankenstein-fiets

Ondertussen is Gider bezig om een nieuw voorwiel te bevestigen aan een zwerffiets. De zwerffietsen komen, na dertien weken bewaring in het fietsdepot bij de milieustraat, terecht bij de FietsFixers. Die kijken of er nog een rijdende fiets van gemaakt kan worden.

FietsFixer Gider is druk in de weer om een zwerffiets op te knappen (foto: Niek de Bruijn)