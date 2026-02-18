Gider 'fixt' verwaarloosde zwerffietsen: 'Trots op finishing touch'
Roestige sturen, kapotte fietsbellen en gescheurde zadels. In het centrum van Oosterhout zwerven tientallen verwaarloosde fietsen rond. FietsFixer Gider Meija (51) knapt ze nu op. “Fietsen krijgen hier een tweede leven.”
Met een remkabel in zijn ene en een moersleutel in zijn andere hand, is Gider druk in de weer om een zwaar verwaarloosde zwerffiets op te knappen. De remmen, versnellingen, lichten, het voorwiel en het zadel moeten vervangen worden, somt hij op. “Ik dacht: ‘dit wordt helemaal niets!’”
Leerwerktraject
De FietsFixers zijn onderdeel van MidZuid, een maatschappelijke organisatie die mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een kans geeft om te werken. Gider werkte vijftien jaar lang als schilder, maar vanwege zijn astma gaat dat niet meer.
Samen met andere mensen die lastig meekomen op de werkvloer, zoals mensen met een autismespectrumstoornis, volgt hij nu een leerwerktraject van een half jaar om fietsenmaker te worden. In opdracht van de gemeente Oosterhout knapt hij zwerffietsen op.
Doodzonde
De zwerffietsen, fietsen die na een bepaalde tijd niet zijn opgehaald door hun rechtmatige eigenaar, zijn namelijk een groot probleem in de stad. In de fietsenrekken bij de Sint-Jansbasiliek en theater De Bussel, het busstation aan de Leijssenhoek en winkelcentrum Zuiderhout wemelt het ervan. Sommigen zouden er zelfs al langer dan een jaar staan.
“Je hoeft maar ergens te lopen en je ziet de fietsen opgestapeld liggen”, vertelt werkbegeleider Mark Schriek van MidZuid. “Dat er zoveel fietsen als zwerffietsen in Oosterhout staan, is doodzonde. Vaak zijn het hele goede fietsen, waar nog makkelijk iets van te maken is. Die uitdaging gaan wij hier bij FietsFixers graag aan.”
Frankenstein-fiets
Ondertussen is Gider bezig om een nieuw voorwiel te bevestigen aan een zwerffiets. De zwerffietsen komen, na dertien weken bewaring in het fietsdepot bij de milieustraat, terecht bij de FietsFixers. Die kijken of er nog een rijdende fiets van gemaakt kan worden.
Als dat niet het geval is, worden de nog bruikbare onderdelen er van afgehaald, zodat die bij andere fietsen gebruikt kunnen worden. “Op die manier maken we van twee of drie fietsen één fiets. Een soort Frankenstein-fiets”, lacht Schriek.
Kaartjes
Om ervoor te zorgen dat de zwerffietsen sneller worden verwijderd en opgeknapt kunnen worden door de FietsFixers, deed de lokale partij Voor Heel Oosterhout begin deze maand een oproep aan het college. De partij wil dat Handhaving kaartjes aan de zwerffietsen hangt, in de hoop dat ze worden opgehaald door hun rechtmatige eigenaar.
Dat gebeurde in 2024 al op het busstation in Oosterhout gehangen. Zwerffietsen die niet op tijd werden opgehaald, werden in beslag genomen. En in Oosterhout is het een duur grapje om je stalen ros terug te krijgen: dertig euro, blijkt uit onderzoek van het ANP.
Of de gemeente Oosterhout weer kaartjes aan zwerffietsen gaat hangen, is nog niet bekend. De vragen van Voor Heel Oosterhout zijn nog niet beantwoord door het college, laat een gemeentewoordvoerder weten.
Tot die tijd blijven de FietsFixers nog volop sleutelen aan de zwerffietsen. In een maand tijd zijn er al 121 opgeknapt en voor een prikkie verkocht bij kringloopwinkel Flinstering. Gider heeft al vier zwerffietsen een tweede leven kunnen geven. “Ik ben trots op de finishing touch.”