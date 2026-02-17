Ziekmelding door kater mag en wasbeer steelt trompet: dit gebeurde vandaag

Een arbeidsrechtadvocaat over je ziekmelden bij een carnavalskater, huizenprijzen in Vught zijn het hoogst van Brabant en brutale wasbeer steelt presidentiële trompet: dit is het nieuws dat je dinsdag gelezen moet hebben.

Na carnaval te brak om te werken? Volgens een arbeidsrechtadvocaat uit Tilburg is een ziekmelding vanwege een carnavalskater toegestaan. Het gaat volgens hem puur om de vraag of iemand ziek is, niet om de oorzaak. Een werkgever mag niet vragen naar de reden van ziekmelding, maar kan wel een bedrijfsarts inschakelen. Hier lees je zijn analyse:

Lees ook Een kater na carnaval? Ziek melden mag van deze advocaat

Vught is de gemeente waar de gemiddelde huizenprijs in onze provincie het hoogst is. De goedkoopste huizen vind je in Roosendaal met een gemiddelde prijs van 389.117 euro. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook In deze Brabantse gemeente betaal je het minst voor een huis

In het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben zich tijdens carnaval ruim 80 feestvierders gemeld op de Spoedeisende Hulp. Meer dan een derde had te veel gedronken, waaronder ook minderjarigen. De huisartsenpost behandelde 75 mensen met carnavalsgerelateerd letsel. De winterse omstandigheden leverden geen extra problemen op. Hier lees je meer:

Lees ook 80 carnavalsvierders melden zich in ziekenhuis tijdens rustige carnaval

Toen Ben van den Elshout maandagavond na het dweilen in Ossekoppenrijk (Oss) naar huis wilde gaan, kon hij zijn trompet nergens meer vinden. Even later, toen hij bij café Bellevue de bewakingsbeelden terugkeek, zag hij iemand in een wasberenpak met zijn trompet weglopen. Lees meer in dit artikel:

Lees ook Presidentiële trompet gestolen door brutale wasbeer in Oss