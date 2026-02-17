N65 tussen Den Bosch en Oisterwijk hele nacht dicht voor spoedreparatie

De N65 is vanaf dinsdagavond negen uur tot woensdagochtend vijf uur dicht tussen Den Bosch en Oisterwijk. De weg gaat dicht om een deel van het asfalt te vervangen.

De afgelopen weken ontstonden er gaten in het asfalt. Die werden provisorisch gedicht, maar omdat de problemen bleven, is nu besloten om een deel van het asfalt te vervangen.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kunnen hulpdiensten wel over de weg. Het verkeer vanuit Tilburg richting Den Bosch kan wel over de N65, die rijrichting blijft gewoon open.

Verkeer dat vanuit Den Bosch richting Tilburg moet, wordt aangeraden om via de A59 te rijden.

Hoe ontstaan er gaten in het asfalt?

Door de winterse kou van de afgelopen dagen ontstaan er snel gaten in het wegdek. Dat gaat als volgt: water komt in het asfalt terecht en bevriest wanneer de temperatuur daalt. Hierdoor zet het asfalt uit en ontstaan er kleine scheurtjes. Die scheurtjes worden steeds groter en veranderen uiteindelijk in gaten.