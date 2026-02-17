Dronken taxichauffeur rijdt rond met drie mensen in de kofferbak

De politie heeft tijdens een grootschalige verkeerscontrole in het centrum van Eindhoven de afgelopen vijf dagen 8.928 automobilisten gecontroleerd. Op een van die dagen bleek een taxichauffeur dronken achter het stuur te zitten. In zijn taxi zaten op dat moment acht mensen, van wie drie in de kofferbak.

Een andere automobilist raakte dinsdagavond zijn rijbewijs kwijt vanwege rijden onder invloed. De bestuurder had op dat moment twee jonge kinderen op de achterbank zitten.

Opvallend was ook een man die de controle inreed terwijl hij wit poeder aan zijn neus had zitten. Ook hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en het bezit van harddrugs.

Grootschalige controle

Tijdens de grootschalige controle werden automobilisten vanaf vier toegangswegen naar de controle toe gestuurd. Om de controle snel uit te kunnen voeren maakt de politie gebruik van een nieuw handigheidje.

In totaal zijn er 8.928 bestuurders getest op het gebruik van alcohol. Er werden 37 bekeuringen uitgedeeld voor rijden onder invloed van alcohol of drugs. Zeven van hen moesten hun rijbewijs hierdoor inleveren.