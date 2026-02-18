Wéér code geel om sneeuw: er kan wel vijf centimeter vallen

Er is sneeuw op komst in een deel van land. Het KNMI waarschuwt ook in Brabant voor gladheid en heeft voor woensdagnacht en donderdagochtend code geel afgegeven.

Er valt vanaf woensdagnacht sneeuw of natte sneeuw . Er kan één tot drie centimeter vallen en lokaal wel drie tot vijf centimeter. Het is nog onduidelijk of de sneeuw blijft liggen.

Het KNMI waarschuwt voor gladheid en dat kan mogelijk voor problemen zorgen in het verkeer. Dit zal duren tot donderdagochtend. Daarna wordt het weer droog en gaat het dooien. De gladheid zal dan weer voorbij zijn.

Code geel is in Brabant van kracht van woensdagnacht drie uur tot donderdagochtend twaalf uur. De waarschuwing geldt ook voor Limburg, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.