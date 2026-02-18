Opgepakte jongen tienertent Nuenen was stomdronken en schold agenten uit

De jongen die dinsdagavond bij de tienertent in Nuenen werd aangehouden, was niet alleen stomdronken. Hij had zich op een toilet opgesloten met een meisje en weigerde de deur open te doen. Hij was recalcitrant tegen de beveiliging en schold agenten uit.

Tieners kunnen tijdens carnaval vier dagen lang tot na middernacht alcoholvrij feesten in de tienertent in Nuenen. Het feestje wordt elk jaar georganiseerd en is erg populair in de regio. De organisatie voert strenge controles uit om alles goed te kunnen laten verlopen.

De minderjarige jongen had zich met een meisje opgesloten op de wc en wilde de deur voor de beveiliging niet open doen. Toen de deur eenmaal open was, wilde de dronken jongen nergens aan meewerken. Ook kon hij zich niet identificeren.

Weigerde fouillering

De politie wilde de jongen thuis afzetten en overdragen aan zijn ouders, maar hij weigerde gefouilleerd te worden. Daarop begon hij ook met het beledigen van de agenten en werd hij aangehouden.

Hij wilde nog altijd niet in de politiewagen stappen, begon verdachte bewegingen te maken en is toen door agenten op de grond gelegd. Uiteindelijk werd hij in de auto gezet en naar het politiebureau gebracht, waar hij maar bleef schelden richting agenten.

Uit een blaastest bleek dat de jongen daadwerkelijk veel te veel alcohol gedronken had.