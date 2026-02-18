Fataal ongeluk scooterrijdster: verdachte is 57-jarige man uit Mariahout

De bestuurder van de auto die maandagavond botste met een scooter in Beek en Donk is weer op vrije voeten. Bij het ongeluk aan de Peeldijk overleed een 23-jarige vrouw uit Helmond. De bestuurder is een 57-jarige man uit Mariahout. Hij blijft wel verdachte, meldt de politie woensdagochtend.

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond halftien. Vanwege de ernst van de situatie kwamen meerdere hulpdiensten ter plekke en werd ook een traumaheli opgeroepen. Het slachtoffer werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Het slachtoffer was net klaar met werken bij de Brabantse Kluis en was op weg naar huis toen het vlak bij het restaurant vreselijk misging. Collega's probeerden tevergeefs eerste hulp te verlenen.

Bestuurder blijft verdachte

De bestuurder uit Mariahout werd direct na het ongeluk aangehouden. Hij is nu vrijgelaten, maar blijft verdachte.

Het onderzoek naar het fatale ongeval is nog in volle gang, meldt de politie.