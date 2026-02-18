De nieuwe Doornroosje: Esmee Joanna uit Den Bosch speelt de slechte fee

Esmee Joanna van Oostende uit Den Bosch heeft een rol kregen in de musical Doornroosje van Studio 100. Op de bühne transformeert ze naar de slechte fee Diadora.

Ze staat vanaf 1 mei op het podium met onder meer de dames van K3. "Slecht zijn is nog nooit zo leuk geweest", schrijft Esmee Joanna op haar Instagrampagina, doelend op haar nieuwe rol. "Studio 100 ontzettend dankbaar voor deze kans."

De volledige cast van Doornroosje is vorige week bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat Diede van den Heuvel uit Someren ook in de musical speelt.

Diede is de nieuwe Doornroosje. "Ik ben er heel blij mee", zei de Somerense eerder tegen Omroep Brabant. Het was voor haar als een droom die uitkwam.

Doornroosje is te zien in het Studio 100 Theater De Panne in Plopsaland in België.