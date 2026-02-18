Navigatie overslaan

Vrouw (86) overlijdt na aanrijding: bestuurder busje had mogelijk drugs op

Vandaag om 12:03 • Aangepast vandaag om 12:28
Vrouw ernstig gewond door ongeluk in Oosterhout (foto: Persbureau Heitink).
De hoogbejaarde vrouw die dinsdag gewond raakte nadat ze werd aangereden op het Paterserf in Oosterhout is 's avonds aan haar verwondingen overleden. De politie meldt woensdag dat de bestuurder van het werkbusje vermoedelijk onder invloed was van drugs.

De vrouw (86) liep met haar rollator op het Paterserf toen ze werd aangereden. Ze raakte bekneld onder het werkbusje. De vrouw werd lange tijd gereanimeerd en daarna met een ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze dinsdagavond.

Bloedonderzoek
De bestuurder van het busje werd aangehouden, maar is wel weer vrijgelaten. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Bloedonderzoek moet uitwijzen of dit echt zo is. 

Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk gaat door.

