FC Den Bosch deelt stadionverboden uit, maar krijgt ook zelf boete

Tijdens de wedstrijd FC Den Bosch tegen Jong PSV op maandag 16 maart moet de thuisclub de vakken M6 en M7 sluiten. Dat is een straf van de KNVB nadat er bij twee wedstrijden vuurwerk is afgestoken. De Bosschenaren krijgen daarnaast een boete van 5000 euro.

Bij de Brabantse derby's tegen RKC Waalwijk op 3 oktober 2025 en tegen PSV in de KNVB Beker op 14 januari 2026 werd er vuurwerk afgestoken in Stadion de Vliert. Dat is verboden en dus stelde de KNVB een onderzoek in.

FC Den Bosch zat zelf niet stil en identificeerde een aantal daders. Er werden stadionverboden uitgedeeld, maar dat was voor de voetbalbond niet voldoende. De Bossche club moet tegen Jong PSV twee vakken waar de fanatieke aanhang zit sluiten. Seizoenskaarten worden deze wedstrijd geblokkeerd.

"FC Den Bosch betreurt het dat hierdoor ook onschuldige supporters worden geraakt en hun team niet kunnen aanmoedigen vanaf hun vaste plek op de tribune", schrijft het in een verklaring. "FC Den Bosch keurt het gebruik van vuurwerk nadrukkelijk af. Hoewel de intentie niet verkeerd hoeft te zijn, is het afsteken van vuurwerk verboden. Daarnaast brengt het gevaar met zich mee voor de dader zelf, mede-supporters, spelers en medewerkers."