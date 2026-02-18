Na tien jaar valt het doek voor de kringloop in Bergeijk

De Kringloopwinkel in Bergeijk gaat noodgedwongen sluiten. De huur bij de winkel in het Aquinohuis aan de Dr. Rauppstraat is per 30 april aanstaande opgezegd. Het zou te duur zijn om in het pand te blijven en ook kampt de kringloop met personeelstekort.

Bij de Kringloopwinkel werken zeventien mensen, veelal vrijwilligers. Sommige van hen zijn er al tien jaar actief. Zij vinden het heel verdrietig dat er nu een eind komt aan hun werk in de zaak met tweedehands spullen.

De gemeente Bergeijk heeft geschrokken gereageerd op de voorgenomen sluiting. Wethouder Lindy Wijnen laat weten 'onaangenaam verrast te zijn' door het nieuws en heeft binnenkort een gesprek met de leiding van Kringloop De Kempen, waar Bergeijk onderdeel van is.

GroenLinks-PvdA heeft vragen gesteld in de raadsvergadering van afgelopen week. De partij wil weten wat het gemeentebestuur van Bergeijk kan doen om een kringloopvoorziening te behouden. Een kringloop is belangrijk voor duurzaamheid en voor het sociale en participatiebeleid van de gemeente, stelt GroenLinks-PvdA.

Momenteel is nog onduidelijk wat de impact van de sluiting is voor de medewerkers en vrijwilligers van de Kringloop, en voor het Aquinohuis. De Kringloopwinkel is daar sinds 2015 gevestigd. De plek past goed bij hun missie om mee te helpen aan een samenleving waarin iedereen meedoet.