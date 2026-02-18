Niels en Sky laten askruisje zetten: 'Proberen ons te hervinden'
Het is een oud gebruik op de woensdag na carnaval: katholieken gaan naar de kerk om hun askruisje te ontvangen. Ook in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch kwamen meer dan honderd gelovigen samen om de start van de vastentijd met elkaar te beleven.
Voor Sky van Groningen is Aswoensdag een moment waar ze lang naar uitkeek. Ze is achttien jaar geworden en kan dus volgens katholiek gebruik voor het eerst meedoen aan het vasten. "Voor mij is het het begin van de veertigdagentijd. Ook is het een herinnering dat we uiteindelijk naar as toe gaan in ons leven. Omdat het mijn eerste keer is, vind ik het belangrijk om hier te zijn."
Ook Cornelis van Lith zit woensdagmiddag in de Bossche kathedraal. "Ik denk dat het vasten voor iedereen iets kan opleveren. Door te minderen zie je weer waar het leven voor jou om gaat."
De dertigjarige Niels van Zon liet ook een askruisje op zijn voorhoofd zetten. "Wij nemen ons kruis de komende veertig dagen zelf ook op om Hem te volgen richting Pasen. Jezus is veertig dagen de woestijn in gegaan voor Pasen, en dat herleven wij, en daarom vasten wij. Net zoals Jezus proberen wij ons te hervinden."
Minder telefoongebruik
De traditie om te vasten na carnaval tot Pasen gaat ver terug. Die periode staat vooral in het teken van soberheid, waarin katholieken bijvoorbeeld geen luxe dingen nemen, zoals vlees, alcohol of snoep. Maar berusting en bezinning kunnen tegenwoordig ook op andere manieren worden gevonden, volgens de dertigjarige Niels van Zon.
"Ik wil minder op mijn telefoon zitten en wat meer goed doen, bijvoorbeeld meehelpen in de daklozenopvang. In een tijd waarin we zo digitaal geconsumeerd worden, wordt het tijd dat we ons realiseren dat de wereld groter is dan dat."
Voor Van Groningen wordt het dus haar eerste keer. "Ik vind het spannend en heb ook grenzen voor mezelf gesteld, zodat ik het vasten op een goed tempo doe. Ik ga mijn telefoongebruik verminderen en op vrijdag geen vlees eten."
Carnaval is het laatste moment voordat de veertigdagentijd aanbreekt. Maar het feest trekt Van Zon niet meer. "Het katholieke aspect is er wel vanaf. Carne vale, maak het vlees op voor de vastentijd, is iets heel anders dan het feest dat we nu vieren. Nu is het een exces en gaat het niet meer over het naderen van de vastentijd. Het schiet door."