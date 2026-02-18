Niels en Sky laten askruisje zetten: 'Proberen ons te hervinden'

Het is een oud gebruik op de woensdag na carnaval: katholieken gaan naar de kerk om hun askruisje te ontvangen. Ook in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch kwamen meer dan honderd gelovigen samen om de start van de vastentijd met elkaar te beleven.

Voor Sky van Groningen is Aswoensdag een moment waar ze lang naar uitkeek. Ze is achttien jaar geworden en kan dus volgens katholiek gebruik voor het eerst meedoen aan het vasten. "Voor mij is het het begin van de veertigdagentijd. Ook is het een herinnering dat we uiteindelijk naar as toe gaan in ons leven. Omdat het mijn eerste keer is, vind ik het belangrijk om hier te zijn." Ook Cornelis van Lith zit woensdagmiddag in de Bossche kathedraal. "Ik denk dat het vasten voor iedereen iets kan opleveren. Door te minderen zie je weer waar het leven voor jou om gaat."

De dertigjarige Niels van Zon liet ook een askruisje op zijn voorhoofd zetten. "Wij nemen ons kruis de komende veertig dagen zelf ook op om Hem te volgen richting Pasen. Jezus is veertig dagen de woestijn in gegaan voor Pasen, en dat herleven wij, en daarom vasten wij. Net zoals Jezus proberen wij ons te hervinden."

Katholieken halen hun askruisje in de Sint-Janskathedraal (foto: Wilco Zonneveld).