Een andere motor, maar zelfde Herlings: 'Ik wil wereldkampioen worden'

Over een paar weken gaat het weer beginnen. Op 8 maart start in het Argentijnse Bariloche het nieuwe seizoen van het wereldkampioenschap motorcross. Voor Jeffrey Herlings is het geen gewone seizoenstart. De coureur uit Oploo verschijnt namelijk voor het eerst in zijn carrière aan het starthek op een Honda, na zeventien jaar op de vertrouwde machines van KTM. "Zonder gekke risico's te nemen, wil ik weer wereldkampioen worden", zegt hij.

Negentien grands prix staan er dit jaar op de kalender. Van Zuid-Amerika tot Australië, met circuits door heel Europa. En ondanks zijn 31 jaar is de ambitie onveranderd. "Ik doe nog steeds mee om te winnen", zegt Herlings nuchter. "Het doel is wereldkampioen worden. Anders hoef je eigenlijk niet te starten." Zo kennen we Jeffrey Herlings. Gedreven, gepassioneerd en vol ambitie. Maar toch, de overstap naar Honda HRC MXGP Team betekende een flinke verandering. Herlings reed praktisch zijn hele leven op een oranje KTM-motor en de eerste weken waren dan ook wat onwennig.

"Ik wil gewoon nog één keer laten zien dat het kan."

"Alles is anders", vertelt hij. "De balans van de motor, hoe het blok oppakt, hoe het gewicht verdeeld is. Zelfs de kleur en het andere voorspatbord. Het zijn allemaal kleine dingen, maar bij elkaar maakt het een groot verschil. De eerste week dacht ik echt: oei… dit wordt wennen." Inmiddels zit hij bijna dagelijks op de motor en groeit het vertrouwen. De vijfvoudig wereldkampioen ziet ook de voordelen. "Nieuwe mensen, nieuwe energie. Na zo’n lange periode bij één team is dat ook wel weer motiverend."

De eerste krachtmeting van het jaar was de internationale wedstrijd in Mantova (Italië). Daar wilde Herlings vooral ritme opdoen, maar dat liep anders. "Het was modderig, mistig en ik had pech. Niet ideaal. Maar het was ook mijn eerste race van het jaar, terwijl anderen al wedstrijden gereden hadden." Een geplande wedstrijd in Engeland werd daarna zelfs afgelast door slecht weer. Daardoor wordt de GP van Argentinië meteen de eerste echte graadmeter.

Opwarmen in Lierop Nog vóór de WK-start komt Jeffrey Herlings in actie in Nederland. Op 1 maart rijdt hij de Dutch MX Season Opener in Lierop, traditioneel de generale repetitie voor het MXGP-jaar. Op het zware zandcircuit krijgt hij stevige tegenstand in de 500cc-klasse van onder meer Romain Febvre, Glenn Coldenhoff, Kay de Wolf en Calvin Vlaanderen. Voor Herlings is het vooral een laatste test op zijn nieuwe Honda richting de GP van Argentinië.

Herlings werd al vijf keer wereldkampioen en weet dat het tegenwoordig anders racen is. De concurrentie is jong en sterk, met rijders die soms tien jaar jonger zijn. "Je neemt nu automatisch iets minder risico’s", legt hij uit. "Vroeger ging ik er overal vol in, maar die gekke risico's kan ik niet meer nemen. Dat heb ik ook niet meer nodig. Nu denk je soms: liever tweede of derde dan crashen. Blessures zijn trouwens in deze sport ook niet te voorkomen." Zijn plan is daarom duidelijk: constant rijden. "Je hoeft niet alles te winnen", vervolgt hij. "Als je elke week top drie of top vijf rijdt, kun je ook kampioen worden." Ondanks blessures in eerdere jaren en zijn leeftijd is de motivatie er nog volop. "Ik doe dit nog steeds omdat ik het geweldig vind. Niet voor het geld, maar voor de sport. Het spelletje is zo leuk en ik wil gewoon nog één keer laten zien dat het kan."

"Al moet ik tien keer naar Honolulu vliegen om wereldkampioen te worden."

Op 8 maart, aan de voet van de Andes in Bariloche, begint die nieuwe jacht. Negentien wedstrijden later moet duidelijk zijn of de Honda-gok goed uitpakt. Eén ding is zeker: Herlings gaat er vol voor. Want waar de MXGP ook neerstrijkt, Herlings gaat alles geven. Of dat nou in Italië, China of Australië is. "Al moet ik er tien keer voor naar Honolulu vliegen, het maakt me geen zak uit. Als ik maar wereldkampioen kan worden."