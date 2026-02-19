112-nieuws: Airfryer vliegt in brand in huis in Lith • Man (37) aangehouden na vondst 'mogelijk vuurwapen' en sieraden in auto

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

11:36 Airfryer vliegt in brand in huis in Lith In een huis aan de Lange Weide in Lith is donderdagochtend een airfryer in brand gevlogen. Lees verder

11:12 Man (37) aangehouden na vondst 'mogelijk vuurwapen' en sieraden in auto De politie heeft woensdagnacht in Tilburg een 37-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. Agenten vonden een 'mogelijk vuurwapen' en meerdere sieraden in zijn auto. Ook had hij nog een straf openstaan. Lees verder

08:36 Autowrakken vatten vlam bij sloopbedrijf: vuur slaat over naar loods Op het terrein van een autosloopbedrijf aan de Ambachtsweg in Udenhout brak donderdagochtend rond tien over acht brand uit. Er stonden meerdere autowrakken in brand. Lees verder

07:35 KNMI waarschuwt voor sneeuw en gladheid: code geel tot vanmiddag één uur Het kan donderdag door sneeuw glad worden in Brabant. Het KNMI heeft daarom tot één uur in de middag code geel afgegeven. Lees verder

07:12 Strooiwagen vliegt in brand tijdens strooien in Waalwijk In de cabine van een strooiwagen is donderdagochtend brand uitgebroken op de Meerdijk in Waalwijk. De chauffeur zette de wagen gelijk aan de kant en probeerde het vuur met een handblusser te doven. Lees verder

05:38 Geschaarde vrachtwagen door glad wegdek bij Waalwijk, bestuurder gewond Een vrachtwagen is donderdagochtend door het gladde wegdek geschaard op de N261 ter hoogte van Waalwijk in de richting van de A59. De bestuurder raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder