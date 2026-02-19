Nieuwe spoorlijn naar Brussel komt er niet zomaar: 'Kan wel 30 jaar duren'

Een nieuwe spoorlijn tussen Eindhoven en Brussel kan nog heel lang op zich laten wachten. Misschien wel dertig jaar, zegt Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid. En goedkoop wordt het ook niet. "Als je kijkt wat dit soort projecten in de regel kosten dan kom ik ruwweg op 8 miljard euro uit", vertelt hij donderdagochtend bij NPO Radio 1.

Ze willen de komende zomer een verklaring ondertekenen met concretere afspraken. Het geld voor een nieuwe treinverbinding is er volgens een woordvoerder van Aartsen nog niet.

Zo gek is het dus niet, dat Nederland en België een nieuwe spoorlijn willen tussen Eindhoven en Brussel. Daarom hebben demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) en de Belgische minister Jean-Luc Crucke woensdagavond hun handtekeningen gezet onder een gezamenlijke verklaring om dit te gaan regelen.

Als je nu met de trein van Eindhoven naar Brussel wil, dan moet je een paar keer overstappen. "Je kunt via Tilburg, Breda en Antwerpen naar Brussel. Dat is een flinke omweg. Van station tot station ben je ongeveer 2,5 uur onderweg", zegt Van Wee.

Is de enorme investering het waard?

Zo'n nieuwe spoorlijn gaat heel wat kosten. "Het is 135 kilometer. Dat is iets korter dan de Betuweroute op Nederlands grondgebied en die kostte jaren geleden al 5 miljard. Dit soort projecten wordt natuurlijk duurder door inflatie dus ik schat dat je al gauw 8 miljard euro kwijt bent voor een nieuwe lijn."

De vraag is of er genoeg voordelen aan zo'n nieuwe lijn zitten. "Er zullen altijd mensen mee gaan reizen, maar of de voordelen groot genoeg zijn om die enorme investering te doen? Dat waag ik zeer te betwijfelen", zegt de hoogleraar.

Nieuwe spoorlijn kan wel dertig jaar duren

Bovendien zal het heel lang duren voor er een nieuwe spoorlijn ligt. "Minstens tien jaar. Dat geldt sowieso al voor lijnen die binnen Nederland worden aangelegd. Als het gaat om grensoverschrijdende lijnen is het vaak extra complex en duurt het nog langer."

Als voorbeeld haalt Van Wee weer de Betuwelijn aan. "Alleen al het feit dat we 19 jaar geleden de Betuweroute hebben geopend en het Duitse aansluitende gedeelte er nog steeds niet ligt, geeft al aan dat die nieuwe lijn ook weleens 30 jaar kan duren."

En dan kunnen beide partijen zich ook nog eens tussendoor terugtrekken. "Je weet maar nooit met nieuwe regeringen. Ik kan me niet voorstellen dat er al handtekeningen zijn gezet waarbij ze beloven sowieso een nieuwe lijn te gaan aanleggen. Ik gok eerder dat ze gaan verkennen wat de opties zijn."

In een document van de partij Volt worden twee opties genoemd. "De ene is een compleet nieuwe lijn en de andere is zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaand spoor. En in dat geval wel een rechtstreekse verbinding aanbieden zodat je niet hoeft over te stappen."