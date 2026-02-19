Carnavalsclub schrikt van aangifte om 'schijtspel': 'Van geen kwaad bewust'

Het 'kalfschijten' heeft voor de Overloonse carnavalsvereniging De Huibuuke voor een bittere nasmaak gezorgd. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals spreekt van dierenmishandeling en wil aangifte doen. "Wij waren ons van geen kwaad bewust", zegt carnavalsclubvoorzitter Henk Weerts.

De activiteit viel niet in goede aarde bij House of Animals. "Het is onbegrijpelijk dat niemand zich heeft afgevraagd hoe deze situatie voor het kalf moet zijn geweest", stelde Karen Soeters van de dierenorganisatie.

De carnavalsvereniging wilde het dit jaar eens over een andere boeg gooien. Eén van de nieuwe spellen was het kalfschijten . Dat ging dinsdag als volgt: een kalf stond op een veldje, die was verdeeld in genummerde vakken. Waar het kalf zou 'schijten', was het winnende vak.

Zij sprak van 'dierenmishandeling' en zei aangifte te gaan doen. Het kalf zou onder andere uit zijn vertrouwde omgeving zijn gehaald, en blootgesteld aan prikkels, publiek en stress. Het dier zou volgens Soeters ook stress-signalen hebben vertoond. "Vier feest, wees creatief, maar laat dieren met rust."

De Overloonse carnavalsclub zegt 'geschrokken' te zijn van de reactie van House of Animals. Die boodschap is De Huibuuke via de media ter ore gekomen. Maar van dierenmishandeling en dierenleed is helemaal geen sprake geweest, is de voorzitter van mening.

Kalf gewend aan mensen

Volgens Weerts had het kalfje op dat moment helemaal geen stress en is het jonge dier juist gewend aan mensen. "Het kalfje is van een meisje uit Overloon en zij was er dinsdag ook bij. Het is als een huisdier voor haar. Zij wandelt en knuffelt ermee", vertelt hij.

Het veld waar het kalf rondliep was honderd vierkante meter. Ook was het publiek op voldoende afstand, zegt Weerts. Meer dan genoeg ruimte dus, zo stelt hij. "Het kalfje heeft rustig gelopen op het grasveld", zegt hij. "Er is geen kalfje dat het zo goed heeft gehad zoals het dinsdag op het veld stond."