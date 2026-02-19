FC Eindhoven zet trainer aan de kant die niet kon werken door beenbreuk

Maurice Verberne keert niet meer terug als hoofdtrainer van FC Eindhoven. Door een beenbreuk was hij een aantal maanden uit de roulatie en in die tijd nam Jan Poortvliet de taken over. De clubleiding wil het seizoen afmaken met de oud-international en Verberne is vrijgesteld van taken.

Al eerder communiceerde FC Eindhoven dat Poortvliet het seizoen zou afmaken. Maar nu maakt technisch manager Marc Scheepers bekend dat er geen plek meer is voor Verberne. "Door zijn langdurige afwezigheid is er een nieuwe dynamiek ontstaan binnen de staf en selectie. In goed overleg hebben we daarom besloten om het seizoen met Jan Poortvliet af te maken", staat in een persbericht.

Verberne stond voor zijn beenbreuk onder zware druk na een periode van slechte resultaten in de Keuken Kampioen Divisie en KNVB Beker. Hij vindt het wel heel jammer dat hij niet meer terug kan keren voor de groep. "Mijn focus ligt nu op het volledig afronden van mijn revalidatie. Ik kijk met trots terug op mijn periode bij de club en wens de spelers, staf en supporters veel succes voor de rest van het seizoen."