Deze ouderen zitten al dagen zonder lift: 'Een gevangenis aan huis'

Een gevangenis aan huis: zo voelt het voor bewoners van een flat aan de Anna van Burenstraat in Waalwijk. De enige lift in het gebouw is al zes dagen kapot. "Schandalig", scandeert de 91-jarige Harry Vermeer.

Scootmobielen en rollators staan onbruikbaar naast de lift geparkeerd. Op elke verdieping staan er wel een paar. Op de lift een briefje met de boodschap dat deze kapot is. En dus strompelt 81-jarige Riet Stevens van de trap af. "Ik heb hartfalen, dus ik kan moeilijk naar beneden", verzucht ze. Haar rollator had ze maar alvast in de schuur gezet. "Het is behelpen! Mensen zitten hier opgesloten en kunnen niet weg." Ook een jonge boodschappenbezorger komt hortend en stotend de trappen af, met veel kabaal van kratten. "Wat een ellende, joh", zegt hij.

"Ik kan niet naar buiten! Niet naar mijn werk. De hond kan ik ook niet uitlaten", vertelt Hanneke van Laarhoven, die met een rollator loopt. Wat het met haar doet? De tranen springen in haar ogen. "Heel veel", snikt ze. "Ik ben boos en verdrietig." Een liftmonteur die woensdag zou komen, is volgens haar ziek. "Dan gaat het feest niet door." Een collega kwam donderdagochtend langs met taart en bloemen om haar te troosten.

"Het is net alsof je in een gevangenis zit."

"Dit kan gewoon niet! Ik ben 85, hè?", klaagt een andere bewoonster. Door de sneeuw op de galerij vindt ze het nog enger om naar de trappen te gaan. Ze wijst naar de huizen om haar heen. "Daar woont iemand van 97, daar 94, hier 90. Het is net alsof je in een gevangenis zit." Op haar rollator staat een vuilniszak. “Die kan ik niet naar beneden brengen.” "We zijn ermee bezig", laat een woordvoerder van woonstichting Casade uit Kaatsheuvel telefonisch weten. "We plaatsen vandaag nog een elektrische trapstoel", belooft ze. Ook komen er volgens haar elke dag van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags twee mensen voor hand- en spandiensten. Bovendien belooft de organisatie dat er deze donderdag nog een liftexpert komt.